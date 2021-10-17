Приблизно 15-20 мільйонів гривень за кілометр.
Дивися повний текст Названо вартість кілометра доріг «Великого будівництва».
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Додано: Чет 04 лис, 2021 23:28
Названо вартість кілометра доріг «Великого будівництва»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо вартість кілометра доріг «Великого будівництва».
Додано: П'ят 05 лис, 2021 00:25
Интересно, о чём должна говорить стоимость дороги не только неизвестной ширины и качества, но и даже не понятно построенной или отремонтированной?
Додано: П'ят 05 лис, 2021 01:56
107 млрд грн разделить на максимальные 20 млн грн на км получается построили 5350 км дорог. ГДЕ????????? сколько это часов работ, песка, щебня и тп? вранье
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