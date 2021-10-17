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Названо вартість кілометра
доріг «Великого будівництва»

Названо вартість кілометра доріг «Великого будівництва»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 23:28

Названо вартість кілометра доріг «Великого будівництва»

Пропонуємо до обговорення:
Приблизно 15-20 мільйонів гривень за кілометр.

Дивися повний текст Названо вартість кілометра доріг «Великого будівництва».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 00:25

Интересно, о чём должна говорить стоимость дороги не только неизвестной ширины и качества, но и даже не понятно построенной или отремонтированной?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 01:56

107 млрд грн разделить на максимальные 20 млн грн на км получается построили 5350 км дорог. ГДЕ????????? сколько это часов работ, песка, щебня и тп? вранье
ruslan42212
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