В Україні переважно інвестують традиційними способами.
Дивися повний текст У інвестицій у фондовий ринок менше ризиків, ніж у депозити — думка експерта.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 23:46
У інвестицій у фондовий ринок менше ризиків, ніж у...
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Дивися повний текст У інвестицій у фондовий ринок менше ризиків, ніж у депозити — думка експерта.
Додано: Чет 04 лис, 2021 23:47
Почему то навеяло
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
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