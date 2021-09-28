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У інвестицій у фондовий ринок
менше ризиків, ніж у...

У інвестицій у фондовий ринок менше ризиків, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 23:46

У інвестицій у фондовий ринок менше ризиків, ніж у...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні переважно інвестують традиційними способами.

Дивися повний текст У інвестицій у фондовий ринок менше ризиків, ніж у депозити — думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 23:47

Почему то навеяло :)

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…

Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Igorten
 
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