Із 9 листопада Google автоматично змінюватиме звичний спосіб входу до облікового запису користувачів.
Дивися повний текст Google змінює процес входу до облікових записів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лис, 2021 08:58
Google змінює процес входу до облікових записів
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Дивися повний текст Google змінює процес входу до облікових записів.
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