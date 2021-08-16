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Google змінює процес входу
до облікових записів

Google змінює процес входу до облікових записів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 08:58

Google змінює процес входу до облікових записів

Пропонуємо до обговорення:
Із 9 листопада Google автоматично змінюватиме звичний спосіб входу до облікового запису користувачів.

Дивися повний текст Google змінює процес входу до облікових записів.
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