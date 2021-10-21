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Lenovo вдалося збільшити квартальний прибуток на 65%
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 08:58
Пропонуємо до обговорення:
У календарі Lenovo завершився другий фіскальний квартал року, за його підсумками компанія змогла зберегти статус найбільшого виробника комп'ютерів у світі, але темпи зростання поставок сповільнилися після п'яти послідовних кварталів збільшення на двозначний відсоток.
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 08:59
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