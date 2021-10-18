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Бруківку на Майдані Незалежності
замінять за мільярд гривень

Бруківку на Майдані Незалежності замінять за мільярд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:00

Бруківку на Майдані Незалежності замінять за мільярд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Мер Віталій Кличко пообіцяв замінити бруківку на Майдані Незалежності вже наступного року. Передбачається, що всі роботи коштуватимуть майже мільярд гривень.

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R2
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Инженерные сети - это одно, а брус - это что-то другое. Освоение.
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Есть,что "по пилить".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:48

Замена брусчатки - это сейчас самое срочное для Киева. За миллиард можна и стразиками покрыть.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 10:00

Метро на Троещину стройте, а не брусчатку меняйте! Уже не знают как спи_дить бабло!
Omega
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