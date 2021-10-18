Мер Віталій Кличко пообіцяв замінити бруківку на Майдані Незалежності вже наступного року. Передбачається, що всі роботи коштуватимуть майже мільярд гривень.
Дивися повний текст Бруківку на Майдані Незалежності замінять за мільярд гривень.
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:00
Бруківку на Майдані Незалежності замінять за мільярд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бруківку на Майдані Незалежності замінять за мільярд гривень.
Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:48
Замена брусчатки - это сейчас самое срочное для Киева. За миллиард можна и стразиками покрыть.
Додано: П'ят 05 лис, 2021 10:00
Метро на Троещину стройте, а не брусчатку меняйте! Уже не знают как спи_дить бабло!
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