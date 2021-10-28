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IKEA попередила про підвищення цін через логістичну кризу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:01
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший у світі меблевий рітейлер IKEA попередив про підвищення цін в очікуванні погіршення ситуації з цінами постачальників та термінами постачання у 2022 році. Ще одне свідчення того, що логістична криза надовго.
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:01
Ухудшение логистики - верный шаг в поднятии цен на доски.
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