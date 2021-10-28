RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
IKEA попередила про підвищення
цін через логістичну кризу

IKEA попередила про підвищення цін через логістичну кризу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:01

IKEA попередила про підвищення цін через логістичну кризу

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший у світі меблевий рітейлер IKEA попередив про підвищення цін в очікуванні погіршення ситуації з цінами постачальників та термінами постачання у 2022 році. Ще одне свідчення того, що логістична криза надовго.

Дивися повний текст IKEA попередила про підвищення цін через логістичну кризу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96083
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:01

Ухудшение логистики - верный шаг в поднятии цен на доски.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Німецький конкурент Jysk та IKEA продає свою мережу...
R2 » Чет 04 лис, 2021 19:47
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 19:47
Ratatui
Субсидії та пенсії можна буде оформити через «Дію»: коли...
R2 » П'ят 29 жов, 2021 09:30
1 163
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 09:30
3x2x3x2
Через «Північний потік-2» в Україні злетять тарифи на...
R2 » Чет 28 жов, 2021 10:02
3 409
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 12:10
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34566)
05.11.2021 10:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.