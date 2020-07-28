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Андрій Гойлов: локдауном
по девальвації

Андрій Гойлов: локдауном по девальвації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 13:21

Андрій Гойлов: локдауном по девальвації

Пропонуємо до обговорення:
Поговоримо про вплив нинішнього локдауну (з його специфікою) на бізнес, економіку та валютний ринок.

Дивися повний текст Андрій Гойлов: локдауном по девальвації.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 13:21

Такие комментарии настораживает!
straponesa
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