Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку 4 листопада зареєструвала випуск внутрішніх облігацій Київської міськради серії "М" на 300 млн грн.
Дивися повний текст Київ випустив облігацій на 300 мільйонів.
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 13:29
Київ випустив облігацій на 300 мільйонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ випустив облігацій на 300 мільйонів.
Додано: П'ят 05 лис, 2021 13:30
А КМДА взагалі має повноваження випускати облігації?
І під який відсоток?
Як на мене то чергова корупційна схема.
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