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Київ випустив облігацій
на 300 мільйонів

Київ випустив облігацій на 300 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 13:29

Київ випустив облігацій на 300 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку 4 листопада зареєструвала випуск внутрішніх облігацій Київської міськради серії "М" на 300 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 13:30

А КМДА взагалі має повноваження випускати облігації?
І під який відсоток?
Як на мене то чергова корупційна схема.
unicdima
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