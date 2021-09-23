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До підрядників Подільського мосту прийшли з обшуками...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:17
Пропонуємо до обговорення:
Прокуратура провела обшуки у тіньовому офісі підрядних компаній, причетних до замаху на розкрадання понад 3 млрд грн під час будівництва Подільського мосту.
Дивися повний текст До підрядників Подільського мосту прийшли з обшуками через зникнення 3 мільярдів
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:17
Кличко терміново звільнив Густєлєва, а сам тіпа ніпрічом.
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unicdima
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