Понад 17% дітей в Україні живуть у неповних сім'ях – це майже 700 тисяч.
Дивися повний текст Аліменти 2022: як зміниться розмір виплат від батьків на дитину.
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 18:44
Аліменти 2022: як зміниться розмір виплат від батьків на...
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Дивися повний текст Аліменти 2022: як зміниться розмір виплат від батьків на дитину.
Додано: П'ят 05 лис, 2021 18:44
Оригинально, блин. 5 лишних лет платить за совершеннолетнего лба...
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