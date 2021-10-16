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Аліменти 2022: як зміниться
розмір виплат від батьків на...

Аліменти 2022: як зміниться розмір виплат від батьків на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 18:44

Аліменти 2022: як зміниться розмір виплат від батьків на...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 17% дітей в Україні живуть у неповних сім'ях – це майже 700 тисяч.

Дивися повний текст Аліменти 2022: як зміниться розмір виплат від батьків на дитину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 18:44

Если ребенок после 18 лет продолжает обучение, то отец или мать, которые не проживают с ним, должны продолжать платить алименты, пока длится обучение, но не дольше, чем до 23 лет.

Оригинально, блин. 5 лишних лет платить за совершеннолетнего лба...
Grover
 
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