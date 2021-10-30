Про це йдеться в його відгуку на сайті "Мінфін".
Дивися повний текст Клієнт «ПриватБанку» втратив кілька тисяч гривень через «перезавантаження» банкомата.
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 19:27
Клієнт «ПриватБанку» втратив кілька тисяч гривень через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Клієнт «ПриватБанку» втратив кілька тисяч гривень через «перезавантаження» банкомата.
Додано: П'ят 05 лис, 2021 19:27
у меня терминал как-то съел 900 грн и не пополнил.... спросили только адрес и приблизительное время пополнения, деньги вернулись на счет в течение дня... проблема чисто техническая, решаемо.... явно не повод для новостей, но повод для кликбейта
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