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Клієнт «ПриватБанку» втратив
кілька тисяч гривень через...

Клієнт «ПриватБанку» втратив кілька тисяч гривень через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 19:27

Клієнт «ПриватБанку» втратив кілька тисяч гривень через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в його відгуку на сайті "Мінфін".

Дивися повний текст Клієнт «ПриватБанку» втратив кілька тисяч гривень через «перезавантаження» банкомата.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 19:27

у меня терминал как-то съел 900 грн и не пополнил.... спросили только адрес и приблизительное время пополнения, деньги вернулись на счет в течение дня... проблема чисто техническая, решаемо.... явно не повод для новостей, но повод для кликбейта
Tamagoch
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