Дефіцит коштів Фонду досяг 14,7 млрд гривень.
Дивися повний текст Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей у бюджеті ПФУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 лис, 2021 07:00
Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не вистачає грошей у бюджеті ПФУ.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|