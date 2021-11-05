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У ЄС вирішили виключити Україну
з «зеленого» списку:...

У ЄС вирішили виключити Україну з «зеленого» списку:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 07:32

У ЄС вирішили виключити Україну з «зеленого» списку:...

Пропонуємо до обговорення:
Це ще не означає повного закриття кордонів ЄС для мандрівників з України.

Дивися повний текст У ЄС вирішили виключити Україну з «зеленого» списку: Кулеба відповів, чи заборонять українцям в'їзд до Європи.
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А какая причина? Вакцины же применяем такие же как в европе, что их не устраивает?
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Эпидемическая филармония. Играйте дальше.
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