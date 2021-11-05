Це ще не означає повного закриття кордонів ЄС для мандрівників з України.
Дивися повний текст У ЄС вирішили виключити Україну з «зеленого» списку: Кулеба відповів, чи заборонять українцям в'їзд до Європи.
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Додано: Суб 06 лис, 2021 07:32
У ЄС вирішили виключити Україну з «зеленого» списку:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ЄС вирішили виключити Україну з «зеленого» списку: Кулеба відповів, чи заборонять українцям в'їзд до Європи.
Додано: Суб 06 лис, 2021 07:32
А какая причина? Вакцины же применяем такие же как в европе, что их не устраивает?
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