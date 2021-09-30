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Міністр енергетики — про
опалювальний сезон: це поле...

Міністр енергетики — про опалювальний сезон: це поле...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 08:15

Міністр енергетики — про опалювальний сезон: це поле...

Пропонуємо до обговорення:
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Години запитань до уряду в парламенті.

Дивися повний текст Міністр енергетики — про опалювальний сезон: це поле енергетичної війни з Росією.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 08:15

Стрелочники переводят всё в политическую плоскость. Лишь бы ничего не делать, а только осваивать по офшорам инвестиции.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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