Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Години запитань до уряду в парламенті.
Дивися повний текст Міністр енергетики — про опалювальний сезон: це поле енергетичної війни з Росією.
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Додано: Суб 06 лис, 2021 08:15
Міністр енергетики — про опалювальний сезон: це поле...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр енергетики — про опалювальний сезон: це поле енергетичної війни з Росією.
Додано: Суб 06 лис, 2021 08:15
Стрелочники переводят всё в политическую плоскость. Лишь бы ничего не делать, а только осваивать по офшорам инвестиции.
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