Нові ремонти автомобільних доріг в Україні з 2022 року будуть лише капітальними.
Дивися повний текст Нові ремонти автодоріг в Україні будуть лише капітальними – Кубраков.
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Додано: Суб 06 лис, 2021 12:41
Нові ремонти автодоріг в Україні будуть лише...
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Дивися повний текст Нові ремонти автодоріг в Україні будуть лише капітальними – Кубраков.
Додано: Суб 06 лис, 2021 12:41
Дурість, Київ вже показав помилковість такого рішення. Якщо є яма на дорозі то немає потреби міняти бордюри, тротуари та ліхтарі як це відбувається при капітальному ремонті. В результаті в Києві кілька вулиць з нормальним покриттям і переважна більшість у незадовільному стані.
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