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Нові ремонти автодоріг в
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Нові ремонти автодоріг в Україні будуть лише...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 12:41

Нові ремонти автодоріг в Україні будуть лише...

Пропонуємо до обговорення:
Нові ремонти автомобільних доріг в Україні з 2022 року будуть лише капітальними.

Дивися повний текст Нові ремонти автодоріг в Україні будуть лише капітальними – Кубраков.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 12:41

Дурість, Київ вже показав помилковість такого рішення. Якщо є яма на дорозі то немає потреби міняти бордюри, тротуари та ліхтарі як це відбувається при капітальному ремонті. В результаті в Києві кілька вулиць з нормальним покриттям і переважна більшість у незадовільному стані.
unicdima
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