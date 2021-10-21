Що робити, якщо вам телефонують колектори і вимагають повернути онлайн-кредит, який нібито взяв ваш родич.
Дивися повний текст Як довести, що ви не брали онлайн-кредит.
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Додано: Суб 06 лис, 2021 12:53
Як довести, що ви не брали онлайн-кредит
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Дивися повний текст Як довести, що ви не брали онлайн-кредит.
Додано: Суб 06 лис, 2021 12:53
Какое отношение имеет лицо к кредиту родственника. Шлите коллекторов на ГОА и точка.
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