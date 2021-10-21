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Як довести, що ви не
брали онлайн-кредит

Як довести, що ви не брали онлайн-кредит
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 12:53

Як довести, що ви не брали онлайн-кредит

Пропонуємо до обговорення:
Що робити, якщо вам телефонують колектори і вимагають повернути онлайн-кредит, який нібито взяв ваш родич.

Дивися повний текст Як довести, що ви не брали онлайн-кредит.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 12:53

Какое отношение имеет лицо к кредиту родственника. Шлите коллекторов на ГОА и точка.
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