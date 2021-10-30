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Без доріг та автомобілів:
Саудівська Аравія розпочала...

Без доріг та автомобілів: Саудівська Аравія розпочала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 13:31

Без доріг та автомобілів: Саудівська Аравія розпочала...

Пропонуємо до обговорення:
Саудівська Аравія розпочинає будівництво футуристичного міста The Line. У ньому не буде ані доріг, ані автомобілів.

Дивися повний текст Без доріг та автомобілів: Саудівська Аравія розпочала будівництво міста майбутнього.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 13:31

Тю, так у нас вже давно є таке місто, Кривий Ріг називається :)
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