Саудівська Аравія розпочинає будівництво футуристичного міста The Line. У ньому не буде ані доріг, ані автомобілів.
Дивися повний текст Без доріг та автомобілів: Саудівська Аравія розпочала будівництво міста майбутнього.
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Додано: Суб 06 лис, 2021 13:31
Без доріг та автомобілів: Саудівська Аравія розпочала...
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Дивися повний текст Без доріг та автомобілів: Саудівська Аравія розпочала будівництво міста майбутнього.
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