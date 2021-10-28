Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо виділення додаткових 800 млн грн з бюджету на забезпечення лікарень кисневими станціями.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про 800 мільйонів лікарням на кисень.
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Додано: Суб 06 лис, 2021 14:09
Зеленський підписав закон про 800 мільйонів лікарням на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про 800 мільйонів лікарням на кисень.
Додано: Суб 06 лис, 2021 14:09
Срок действия сертификата о вакцинировании *безответственных* производителей иммунобиологических препаратов с недоказанной эффективностью и недостатком данных о вреде для здоровья, поэтому зарегистрированных для экстренного применения продлили до 365 дней.
Срок действия сертификата для переболевших Covid-19 и получивших иммунитет сократили до 105 дней.
Вакцинаци, я корректно все написал?
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