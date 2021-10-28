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Зеленський підписав закон про
800 мільйонів лікарням на...

Зеленський підписав закон про 800 мільйонів лікарням на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 14:09

Зеленський підписав закон про 800 мільйонів лікарням на...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо виділення додаткових 800 млн грн з бюджету на забезпечення лікарень кисневими станціями.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про 800 мільйонів лікарням на кисень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 14:09

Срок действия сертификата о вакцинировании *безответственных* производителей иммунобиологических препаратов с недоказанной эффективностью и недостатком данных о вреде для здоровья, поэтому зарегистрированных для экстренного применения продлили до 365 дней.
Срок действия сертификата для переболевших Covid-19 и получивших иммунитет сократили до 105 дней.
Вакцинаци, я корректно все написал?
astatempo
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