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У Києві встановили близько
400 нових дорожніх знаків

У Києві встановили близько 400 нових дорожніх знаків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 14:46

У Києві встановили близько 400 нових дорожніх знаків

Пропонуємо до обговорення:
У Києві встановили близько 400 нових дорожніх знаків на період з 1 листопада по 1 квітня.

Дивися повний текст У Києві встановили близько 400 нових дорожніх знаків.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 14:46

Також ця заборона не розповсюджується на автомобілі водіїв з інвалідністю

Не знав, що в автомобілів водіїв з інвалідністю автоматично покращується зчеплення з дорогою...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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