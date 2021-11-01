У Києві встановили близько 400 нових дорожніх знаків на період з 1 листопада по 1 квітня.
Дивися повний текст У Києві встановили близько 400 нових дорожніх знаків.
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Додано: Суб 06 лис, 2021 14:46
У Києві встановили близько 400 нових дорожніх знаків
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Дивися повний текст У Києві встановили близько 400 нових дорожніх знаків.
Додано: Суб 06 лис, 2021 14:46
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