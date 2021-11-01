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Названо найбільш
високооплачувану галузь в Україні

Названо найбільш високооплачувану галузь в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 16:33

Названо найбільш високооплачувану галузь в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше грошей в Україні, як і у світі, заробляють представники авіаційної галузі.

Дивися повний текст Названо найбільш високооплачувану галузь в Україні.
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