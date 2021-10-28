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Українці отримали платіжки за
опалення з несподіваними...

Українці отримали платіжки за опалення з несподіваними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 16:46

Українці отримали платіжки за опалення з несподіваними...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні деякі сім'ї отримали платіжки за опалення з урахуванням перерахунку за минулі роки.

Дивися повний текст Українці отримали платіжки за опалення з несподіваними сумами: кому доведеться доплатити.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 16:46

"А у некоторых, возможно, платежки будут уменьшены», — подытожил он."
Ключевое слово ВОЗМОЖНО.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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