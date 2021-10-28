В Україні деякі сім'ї отримали платіжки за опалення з урахуванням перерахунку за минулі роки.
Дивися повний текст Українці отримали платіжки за опалення з несподіваними сумами: кому доведеться доплатити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 лис, 2021 16:46
Українці отримали платіжки за опалення з несподіваними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці отримали платіжки за опалення з несподіваними сумами: кому доведеться доплатити.
Додано: Суб 06 лис, 2021 16:46
"А у некоторых, возможно, платежки будут уменьшены», — подытожил он."
Ключевое слово ВОЗМОЖНО.
|