Українці не повністю платять за комунальні послуги переважно через нестачу грошей.
Дивися повний текст Більшість боржників за комунальні послуги заявляють про нестачу грошей.
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Додано: Суб 06 лис, 2021 20:14
Більшість боржників за комунальні послуги заявляють про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість боржників за комунальні послуги заявляють про нестачу грошей.
Додано: Суб 06 лис, 2021 20:14
Для начала,нужно включить коммунальные услуги в прожиточный минимум,чего сейчас нет.
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