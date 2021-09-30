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Більшість боржників за комунальні
послуги заявляють про...

Більшість боржників за комунальні послуги заявляють про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 20:14

Більшість боржників за комунальні послуги заявляють про...

Пропонуємо до обговорення:
Українці не повністю платять за комунальні послуги переважно через нестачу грошей.

Дивися повний текст Більшість боржників за комунальні послуги заявляють про нестачу грошей.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 20:14

Для начала,нужно включить коммунальные услуги в прожиточный минимум,чего сейчас нет.
Scotch
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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