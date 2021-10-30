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В Амстердамі з 2025 року
усі нові будівлі почнуть...

В Амстердамі з 2025 року усі нові будівлі почнуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 08:45

В Амстердамі з 2025 року усі нові будівлі почнуть...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Амстердаму вирішила, що з 2025 року усі нові будівлі в місті щонайменше на 20% матимуть складатися з деревини або інших біоматеріалів.

Дивися повний текст В Амстердамі з 2025 року усі нові будівлі почнуть зводити з використанням біоматеріалів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 08:45

В одному місці пишуть про заборону вирубування лісів, а в другому про збільшення використання деревини.
Єуропейці такі кумедні зі своїми кліматичними маразмами.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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