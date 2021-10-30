Влада Амстердаму вирішила, що з 2025 року усі нові будівлі в місті щонайменше на 20% матимуть складатися з деревини або інших біоматеріалів.
Дивися повний текст В Амстердамі з 2025 року усі нові будівлі почнуть зводити з використанням біоматеріалів.
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Додано: Нед 07 лис, 2021 08:45
В Амстердамі з 2025 року усі нові будівлі почнуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Амстердамі з 2025 року усі нові будівлі почнуть зводити з використанням біоматеріалів.
Додано: Нед 07 лис, 2021 08:45
В одному місці пишуть про заборону вирубування лісів, а в другому про збільшення використання деревини.
Єуропейці такі кумедні зі своїми кліматичними маразмами.
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