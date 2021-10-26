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Дохід від приватизації: яку
суму розраховували отримати,...

Дохід від приватизації: яку суму розраховували отримати,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 09:05

Дохід від приватизації: яку суму розраховували отримати,...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні продали один із об'єктів «Великої приватизації»: за 1 млрд 429 млн грн з молотка пішов київський машинобудівний завод («Більшовик»).

Дивися повний текст Дохід від приватизації: яку суму розраховували отримати, і якою виявилася реальність.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 09:05

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sena_2008atp
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