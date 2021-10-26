В Україні продали один із об'єктів «Великої приватизації»: за 1 млрд 429 млн грн з молотка пішов київський машинобудівний завод («Більшовик»).
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Додано: Нед 07 лис, 2021 09:05
Дохід від приватизації: яку суму розраховували отримати,...
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Дивися повний текст Дохід від приватизації: яку суму розраховували отримати, і якою виявилася реальність.
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