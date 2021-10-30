Finance.ua дізнався від порталу "ОЛХ":https://www.olx.ua/ скільки коштуеє оренда житла в різних регіонах України.
Дивися повний текст 67% українців здає житло в оренду (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 лис, 2021 10:33
67% українців здає житло в оренду (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 67% українців здає житло в оренду (інфографіка).
Додано: Нед 07 лис, 2021 10:33
Цифра в заголовку, по-перше, дивна, по-друге, її немає в тексті.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|