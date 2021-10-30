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67% українців здає житло
в оренду (інфографіка)

67% українців здає житло в оренду (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 10:33

67% українців здає житло в оренду (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався від порталу "ОЛХ":https://www.olx.ua/ скільки коштуеє оренда житла в різних регіонах України.

Дивися повний текст 67% українців здає житло в оренду (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 10:33

67% українців здає житло в оренду

Цифра в заголовку, по-перше, дивна, по-друге, її немає в тексті.
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