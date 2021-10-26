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Майже 50% роботодавців планують
збільшити зарплати у...

Майже 50% роботодавців планують збільшити зарплати у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 10:50

Майже 50% роботодавців планують збільшити зарплати у...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, як портал, що стежить за ринком праці, дізнався від сайту Jooble щодо планів компаній підвищити зарплати українцям.

Дивися повний текст Майже 50% роботодавців планують збільшити зарплати у 2022 році — опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 10:50

правильней сказать откорректировать на уровень инфляции!
Slon_Nosov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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