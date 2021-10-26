Finance.ua, як портал, що стежить за ринком праці, дізнався від сайту Jooble щодо планів компаній підвищити зарплати українцям.
Дивися повний текст Майже 50% роботодавців планують збільшити зарплати у 2022 році — опитування.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 07 лис, 2021 10:50
Майже 50% роботодавців планують збільшити зарплати у...
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Дивися повний текст Майже 50% роботодавців планують збільшити зарплати у 2022 році — опитування.
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