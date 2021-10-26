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Майже 50% роботодавців планують збільшити зарплати у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 лис, 2021 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, як портал, що стежить за ринком праці, дізнався від сайту Jooble щодо планів компаній підвищити зарплати українцям.
Дивися повний текст Майже 50% роботодавців планують збільшити зарплати у 2022 році — опитування
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R2
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Додано: Нед 07 лис, 2021 10:50
правильней сказать откорректировать на уровень инфляции!
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Slon_Nosov
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Додано: Нед 07 лис, 2021 12:17
100% Поки піднімуть зарплату, інфляція вже тричі все з‘їсть ...
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vitaliy_panchuk
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Додано: Нед 07 лис, 2021 14:42
зарплаты только планируют поднимать, а цены уже подняли
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Цитрин
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Додано: Нед 07 лис, 2021 21:10
Ну теперь цены еще больше вверх улетят
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75stasstas75
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