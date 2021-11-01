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Ціна е/е для промспоживачів в
Україні більш ніж у 2 рази...

Ціна е/е для промспоживачів в Україні більш ніж у 2 рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 11:38

Ціна е/е для промспоживачів в Україні більш ніж у 2 рази...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна електроенергії для промислових споживачів в Україні у жовтні була більш ніж удвічі нижчою порівняно з окремими європейськими країнами, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Запорізької області.

Дивися повний текст Ціна е/е для промспоживачів в Україні більш ніж у 2 рази нижча порівняно з деякими країнами ЄС – Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 11:38

А почему этот премьер молчит,что зарплата в Европе в4-5 раз выше,чем в Украине.Сказал А говори В.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 12:12

Уважаемый, причём тут ваша зарплата? Вы когда в АТБ заходите, то вам хлеб продают по цене относительно вашей зарплаты или по рыночной цене? И кто вам мешает много зарабатывать, как в Европе или даже больше? Пойдите к своему начальнику и спросите, сколько прибавочной стоимости вы лично создаёте за месяц и сразу станет понятно, почему у вас зарплата не как у европейца.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 12:24

  yevgenmuza написав:Уважаемый, причём тут ваша зарплата? Вы когда в АТБ заходите, то вам хлеб продают по цене относительно вашей зарплаты или по рыночной цене? И кто вам мешает много зарабатывать, как в Европе или даже больше? Пойдите к своему начальнику и спросите, сколько прибавочной стоимости вы лично создаёте за месяц и сразу станет понятно, почему у вас зарплата не как у европейца.

Встречный вопрос - накуя молотом наши тарифы и цены сравнивать в европейскими?
Давайте сравним с китайским рынком, че и почем там?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 12:40

Re: Ціна е/е для промспоживачів в Україні більш ніж у 2 рази

  yevgenmuza написав:Пойдите к своему начальнику и спросите, сколько прибавочной стоимости вы лично создаёте за месяц и сразу станет понятно, почему у вас зарплата не как у европейца.



Пойду дворнику эту хохму расскажу, а то жаловался на зарплату :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 12:47

  yevgenmuza написав:Уважаемый, причём тут ваша зарплата? Вы когда в АТБ заходите, то вам хлеб продают по цене относительно вашей зарплаты или по рыночной цене? И кто вам мешает много зарабатывать, как в Европе или даже больше? Пойдите к своему начальнику и спросите, сколько прибавочной стоимости вы лично создаёте за месяц и сразу станет понятно, почему у вас зарплата не как у европейца.

Вы действительно считаете, что в Украине зарплата зависит от прибавочной стоимости труда?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:33

  Igorten написав:
  yevgenmuza написав:Пойдите к своему начальнику и спросите, сколько прибавочной стоимости вы лично создаёте за месяц и сразу станет понятно, почему у вас зарплата не как у европейца.



Пойду дворнику эту хохму расскажу, а то жаловался на зарплату :)

лучше бюджетнику или предпенсионному работяги,с какого-то забытого богом ПГТ или села.
Недальновидность признак тупости.
WV
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:42

Re: Ціна е/е для промспоживачів в Україні більш ніж у 2 рази

с чего это вспомнили о цене э/энергии?
может упреждает вопрос, а почему с июля по октябрь э/энергия на РДН подорожала в 2 раза? и это не предел.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5329481#p5329481
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:36

  Shaman написав:с чего это вспомнили о цене э/энергии?

Судя по всему, собираются повысить в 2 раза.
akido
 
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