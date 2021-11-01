|
|
|
Ціна е/е для промспоживачів в Україні більш ніж у 2 рази...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 лис, 2021 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Ціна електроенергії для промислових споживачів в Україні у жовтні була більш ніж удвічі нижчою порівняно з окремими європейськими країнами, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Запорізької області.
Дивися повний текст Ціна е/е для промспоживачів в Україні більш ніж у 2 рази нижча порівняно з деякими країнами ЄС – Шмигаль
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96103
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 11:38
А почему этот премьер молчит,что зарплата в Европе в4-5 раз выше,чем в Украине.Сказал А говори В.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2483
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 12:12
Уважаемый, причём тут ваша зарплата? Вы когда в АТБ заходите, то вам хлеб продают по цене относительно вашей зарплаты или по рыночной цене? И кто вам мешает много зарабатывать, как в Европе или даже больше? Пойдите к своему начальнику и спросите, сколько прибавочной стоимости вы лично создаёте за месяц и сразу станет понятно, почему у вас зарплата не как у европейца.
-
yevgenmuza
-
-
- Повідомлень: 168
- З нами з: 12.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 12:24
yevgenmuza написав:
Уважаемый, причём тут ваша зарплата? Вы когда в АТБ заходите, то вам хлеб продают по цене относительно вашей зарплаты или по рыночной цене? И кто вам мешает много зарабатывать, как в Европе или даже больше? Пойдите к своему начальнику и спросите, сколько прибавочной стоимости вы лично создаёте за месяц и сразу станет понятно, почему у вас зарплата не как у европейца.
Встречный вопрос - накуя молотом наши тарифы и цены сравнивать в европейскими?
Давайте сравним с китайским рынком, че и почем там?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3853
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 12:40
yevgenmuza написав:
Пойдите к своему начальнику и спросите, сколько прибавочной стоимости вы лично создаёте за месяц и сразу станет понятно, почему у вас зарплата не как у европейца.
Пойду дворнику эту хохму расскажу, а то жаловался на зарплату
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4539
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 1342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 12:47
yevgenmuza написав:
Уважаемый, причём тут ваша зарплата? Вы когда в АТБ заходите, то вам хлеб продают по цене относительно вашей зарплаты или по рыночной цене? И кто вам мешает много зарабатывать, как в Европе или даже больше? Пойдите к своему начальнику и спросите, сколько прибавочной стоимости вы лично создаёте за месяц и сразу станет понятно, почему у вас зарплата не как у европейца.
Вы действительно считаете, что в Украине зарплата зависит от прибавочной стоимости труда?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5392
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1168 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 лис, 2021 19:33
Igorten написав: yevgenmuza написав:
Пойдите к своему начальнику и спросите, сколько прибавочной стоимости вы лично создаёте за месяц и сразу станет понятно, почему у вас зарплата не как у европейца.
Пойду дворнику эту хохму расскажу, а то жаловался на зарплату
лучше бюджетнику или предпенсионному работяги,с какого-то забытого богом ПГТ или села.
Недальновидность признак тупости.
-
WV
-
-
- Повідомлень: 315
- З нами з: 18.02.09
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 19:42
с чего это вспомнили о цене э/энергии?
может упреждает вопрос, а почему с июля по октябрь э/энергия на РДН подорожала в 2 раза? и это не предел.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5329481#p5329481
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1414
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 лис, 2021 21:36
Shaman написав:
с чего это вспомнили о цене э/энергии?
Судя по всему, собираются повысить в 2 раза.
-
akido
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 18.02.21
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 61 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|197
|
|
|0
|96
|
Суб 06 лис, 2021 16:33
R2
|
|2
|284
|
|