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Україну назвали найкращим
IT-офшором для найму розробників

Україну назвали найкращим IT-офшором для найму розробників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 11:57

Україну назвали найкращим IT-офшором для найму розробників

Пропонуємо до обговорення:
Причина: доступ до одного з найбільших пулів талантів та низькі рейтинги.

Дивися повний текст Україну назвали найкращим IT-офшором для найму розробників.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 11:57

Например, средняя почасовая ставка у сениор-разработчика в США – $65-130, в то время как в Украине около $30–$60


Покажите компанию в Украине с такими ставками.

В реальности у синьоров 18-30 долларов в час.
У мидлов 9-18 долларов в час.
А у джунов от 2 до 9 долларов в час.

И это без вычета налогов. После вычета налогов и того меньше.

Очевидно речь в статье идет о рейтах которые компании-галеры выставляют заказчикам (т.е. включая расходы на инфраструктуру и доходы компании), а преподносится так будто это то что люди зарабатывают ("ставка у сениор-разработчика"), что есть неправда.

Интересно, почему про рейты США вспомнили, а про рейты в Индии нет? Чтобы картинку не портить? :lol:
Цитрин
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