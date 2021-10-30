Причина: доступ до одного з найбільших пулів талантів та низькі рейтинги.
Дивися повний текст Україну назвали найкращим IT-офшором для найму розробників.
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Додано: Нед 07 лис, 2021 11:57
Україну назвали найкращим IT-офшором для найму розробників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну назвали найкращим IT-офшором для найму розробників.
Додано: Нед 07 лис, 2021 11:57
Покажите компанию в Украине с такими ставками.
В реальности у синьоров 18-30 долларов в час.
У мидлов 9-18 долларов в час.
А у джунов от 2 до 9 долларов в час.
И это без вычета налогов. После вычета налогов и того меньше.
Очевидно речь в статье идет о рейтах которые компании-галеры выставляют заказчикам (т.е. включая расходы на инфраструктуру и доходы компании), а преподносится так будто это то что люди зарабатывают ("ставка у сениор-разработчика"), что есть неправда.
Интересно, почему про рейты США вспомнили, а про рейты в Индии нет? Чтобы картинку не портить?
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