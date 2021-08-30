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Підробка сертифіката вакцинації:
як карають в інших...

Підробка сертифіката вакцинації: як карають в інших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 12:47

Підробка сертифіката вакцинації: як карають в інших...

Пропонуємо до обговорення:
За зберігання, використання та підробку COVID-сертифікатів у Франції загрожує від 2 до 5 років ув'язнення.

Дивися повний текст Підробка сертифіката вакцинації: як карають в інших країнах (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 12:47

А как в других старанх наказываются опыты над людьми и нарушение конституционных прав граждан?
asdasd
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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