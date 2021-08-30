За зберігання, використання та підробку COVID-сертифікатів у Франції загрожує від 2 до 5 років ув'язнення.
Дивися повний текст Підробка сертифіката вакцинації: як карають в інших країнах (інфографіка).
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Додано: Нед 07 лис, 2021 12:47
Підробка сертифіката вакцинації: як карають в інших...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підробка сертифіката вакцинації: як карають в інших країнах (інфографіка).
Додано: Нед 07 лис, 2021 12:47
А как в других старанх наказываются опыты над людьми и нарушение конституционных прав граждан?
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