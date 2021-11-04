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54,6% українців не
хочуть вакцинуватися

54,6% українців не хочуть вакцинуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:55

54,6% українців не хочуть вакцинуватися

Пропонуємо до обговорення:
65% вакцинованих зробили це, щоб не хворіти і не мати ускладнень, свідчать данні опитування ЮНІСЕФ.

Дивися повний текст 54,6% українців не хочуть вакцинуватися.
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