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54,6% українців не хочуть вакцинуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 лис, 2021 18:55
Пропонуємо до обговорення:
65% вакцинованих зробили це, щоб не хворіти і не мати ускладнень, свідчать данні опитування ЮНІСЕФ.
Дивися повний текст 54,6% українців не хочуть вакцинуватися
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