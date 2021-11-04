65% вакцинованих зробили це, щоб не хворіти і не мати ускладнень, свідчать данні опитування ЮНІСЕФ.
Дивися повний текст 54,6% українців не хочуть вакцинуватися.
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Додано: Нед 07 лис, 2021 18:55
54,6% українців не хочуть вакцинуватися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 54,6% українців не хочуть вакцинуватися.
Додано: Нед 07 лис, 2021 21:02
54,6% опрошенных украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса. 42% готовы прививаться при определенных условиях.
Согласен. Я и сам не хочу вакцинироваться.
Причина проста - слишком свежая вакцина и её не обкатали, а сразу выпустили в "релиз".
Это только необанки todobank и izibank могут быть "сырые" в бета-версии и конечные юзеры их могут обкатывать....ну а потом и в продакшн можно запускать.
Но с вакциной это недопустимо.
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