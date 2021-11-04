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54,6% українців не
хочуть вакцинуватися

54,6% українців не хочуть вакцинуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 06:04

  BIGor написав:
  unicdima написав:Как минимум доктор наук.

Ничего, скоро все "проффесоры" покинут этот сайт.

останутся одни привитые маклауды.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 06:05

  unicdima написав:Цифры хорошо показывают процент придурков в обществе.

целых 42 процента.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 06:27

  bublik_ltd написав:В случае появления штама коронавируса который не берут вакцины люди переболевшие по 2-3 раза и оргинизм которых получил естественный иммунитет даже не почувствуют проблемы, а вот вакцинированные, у которых иммунитет убит, будут умирать сотнями тысяч в день по всему миру. Вот это будет настоящая пандемия. А это вполне реально потому что коронавирус это не корь или краснуха, он активно мутирует.


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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 07:09

  BIGor написав:Значит будет депопуляция и постоянные локдауны из-за ковидидиотов...

Депопуляция у нас за долго до ковида происходит.

У большей части населения иммунитет оставляет желать лучшего. Вакцины искажают иммуный отклик. Бесконечно принимать вакцину не получится, от иммунитета ничего не останется.

Вакцинироваться должны люди в зоне риска, это повысит их шансы на выживание. Пока. А дальше, что с ними будет, никто не знает.

Термин "антиваксеры" закинут зе-сми, что бы оправдать свое бездействие и трату денег на "большую стройку".

Укрепляйте свой иммунитет. Только на него вы можете положиться.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 08:25

В Украине каждый второй--баранаускас
inna333bob
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 08:52

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sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 08:54

  unicdima написав:Цифры хорошо показывают процент придурков в обществе.


Оптимисты - это плохо информированные пессимисты. Или жертвы пропаганды.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 08:55

  unicdima написав:
  warlamp написав:Доверия к "сырым" вакцинам пока нет. Сначала нас убеждали, что вакцины защищают от вируса на 91-96%, а оказалось, что вакцинированные болеют одинаково с не вакцинированными. Потом нам начали лгать, что умирают только не вакцинированные, а оказалось, что и вакцинированные тоже. Конечно, вопрос в процентном соотношении, но доброе имя вакцин всё равно этим запятнано.

Врешь и не краснеешь.


Это и всё, что вам надо знать о вакцинации :
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:09

  Danaan написав:Укрепляйте свой иммунитет. Только на него вы можете положиться.

Первый раз (2020 год) ковид прошёл как грипп, с температурой до 38, головной болью, но в целом довольно легко.
Меньше месяца назад переболел второй раз - пару дней лицо горело, решил проверить температуру, 37.3. Потом любые симптомы исчезли.
Считаю что это исключительно благодаря образу жизни и сохраненному иммунитету: веду здоровый образ жизни и пользуюсь медикаментами в крайнем случае, болею очень редко и легко.
Ясно дело, если бы при каждом гриппе валялся присмерти, то побежал на вакцинацию в первых рядах, а так не вижу смысла.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:16

  bublik_ltd написав:В случае появления штама коронавируса который не берут вакцины люди переболевшие по 2-3 раза и оргинизм которых получил естественный иммунитет даже не почувствуют проблемы, а вот вакцинированные, у которых иммунитет убит, будут умирать сотнями тысяч в день по всему миру. Вот это будет настоящая пандемия. А это вполне реально потому что коронавирус это не корь или краснуха, он активно мутирует.




При вакцинации вырабатываются ровно те же антитела, что и при естественном заболевании, так что если вирус мутирует, то заболевать будут как вакцинированные так и переболевшие старым штаммом ("сортом").

Две прививки делаются с целью нарастить концентрацию антител до максимального, для максимальной защищенности. Вполне естественно, что со временем (если организм не подвергается воздействию вируса или новой порции вакцины) эта концентрация снижается и риск заболеваемости возрастает (см. исследования эффективности вакцинации со временем) - поэтому пришли к выводу, что желательно делать бустерные прививки через 6 мес после полного курса вакцинации для восстановления концентрации антител.

С научной и логической точки зрения, "сертификатом" должен быть успешный тест на наличие и уровень антител, при чём неважно каким образом они выработаны: в результате перенесенной болезни либо прививками. Но пошли более простым путём.
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