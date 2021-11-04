54,6% українців не хочуть вакцинуватися

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bublik_ltd написав:В случае появления штама коронавируса который не берут вакцины люди переболевшие по 2-3 раза и оргинизм которых получил естественный иммунитет даже не почувствуют проблемы, а вот вакцинированные, у которых иммунитет убит, будут умирать сотнями тысяч в день по всему миру. Вот это будет настоящая пандемия. А это вполне реально потому что коронавирус это не корь или краснуха, он активно мутирует.
warlamp написав:Доверия к "сырым" вакцинам пока нет. Сначала нас убеждали, что вакцины защищают от вируса на 91-96%, а оказалось, что вакцинированные болеют одинаково с не вакцинированными. Потом нам начали лгать, что умирают только не вакцинированные, а оказалось, что и вакцинированные тоже. Конечно, вопрос в процентном соотношении, но доброе имя вакцин всё равно этим запятнано.
Danaan написав:Укрепляйте свой иммунитет. Только на него вы можете положиться.
Первый раз (2020 год) ковид прошёл как грипп, с температурой до 38, головной болью, но в целом довольно легко. Меньше месяца назад переболел второй раз - пару дней лицо горело, решил проверить температуру, 37.3. Потом любые симптомы исчезли. Считаю что это исключительно благодаря образу жизни и сохраненному иммунитету: веду здоровый образ жизни и пользуюсь медикаментами в крайнем случае, болею очень редко и легко. Ясно дело, если бы при каждом гриппе валялся присмерти, то побежал на вакцинацию в первых рядах, а так не вижу смысла.
bublik_ltd написав:В случае появления штама коронавируса который не берут вакцины люди переболевшие по 2-3 раза и оргинизм которых получил естественный иммунитет даже не почувствуют проблемы, а вот вакцинированные, у которых иммунитет убит, будут умирать сотнями тысяч в день по всему миру. Вот это будет настоящая пандемия. А это вполне реально потому что коронавирус это не корь или краснуха, он активно мутирует.
При вакцинации вырабатываются ровно те же антитела, что и при естественном заболевании, так что если вирус мутирует, то заболевать будут как вакцинированные так и переболевшие старым штаммом ("сортом").
Две прививки делаются с целью нарастить концентрацию антител до максимального, для максимальной защищенности. Вполне естественно, что со временем (если организм не подвергается воздействию вируса или новой порции вакцины) эта концентрация снижается и риск заболеваемости возрастает (см. исследования эффективности вакцинации со временем) - поэтому пришли к выводу, что желательно делать бустерные прививки через 6 мес после полного курса вакцинации для восстановления концентрации антител.
С научной и логической точки зрения, "сертификатом" должен быть успешный тест на наличие и уровень антител, при чём неважно каким образом они выработаны: в результате перенесенной болезни либо прививками. Но пошли более простым путём.