54,6% українців не хочуть вакцинуватися
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:25
warlamp написав:
Сначала нас убеждали, что вакцины защищают от вируса на 91-96%, а оказалось, что вакцинированные болеют одинаково с не вакцинированными.
Вот из соседней новости:
Кличко сообщил, что сейчас в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек. Больницы заполнены на 70%, койки с кислородом заполнены почти на 80%.
Городской голова добавил, что пока кислород в городе есть. Кличко отметил, что 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни — невакцинированные пациенты.
Если вы утверждаете, что невакцинированные болеют
одинаково
с вакцинирвоанными, то явно не дружите с головой.
Grover
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:28
alex_dvornichenko написав: Danaan написав:
Укрепляйте свой иммунитет. Только на него вы можете положиться.
Первый раз (2020 год) ковид прошёл как грипп, с температурой до 38, головной болью, но в целом довольно легко.
Меньше месяца назад переболел второй раз - пару дней лицо горело, решил проверить температуру, 37.3. Потом любые симптомы исчезли.
Считаю что это исключительно благодаря образу жизни и сохраненному иммунитету: веду здоровый образ жизни и пользуюсь медикаментами в крайнем случае, болею очень редко и легко.
Ясно дело, если бы при каждом гриппе валялся присмерти, то побежал на вакцинацию в первых рядах, а так не вижу смысла.
У меня после Дельты перестали беспокоить многие болячки ЖКТ и нефролитиаз. Снова, как в юности, могу пить молоко!
warlamp
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:32
Tabak написав: unicdima написав:
Цифры хорошо показывают процент придурков в обществе.
целых 42 процента.
Ну хоч не 73, а 54, прогрес...
Востаннє редагувалось
lapay
в Пон 08 лис, 2021 09:33, всього редагувалось 1 раз.
lapay
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:32
Grover написав: warlamp написав:
Сначала нас убеждали, что вакцины защищают от вируса на 91-96%, а оказалось, что вакцинированные болеют одинаково с не вакцинированными.
Вот из соседней новости:
Кличко сообщил, что сейчас в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек. Больницы заполнены на 70%, койки с кислородом заполнены почти на 80%.
Городской голова добавил, что пока кислород в городе есть. Кличко отметил, что 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни — невакцинированные пациенты.
Если вы утверждаете, что невакцинированные болеют
одинаково
с вакцинирвоанными, то явно не дружите с головой.
Это , наверное, " не дружат с головой" американские учёные :
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620
Ну а об отбитых мозгах боксёров известно даже детям.
warlamp
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:48
warlamp написав: Grover написав: warlamp написав:
Сначала нас убеждали, что вакцины защищают от вируса на 91-96%, а оказалось, что вакцинированные болеют одинаково с не вакцинированными.
Вот из соседней новости:
Кличко сообщил, что сейчас в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек. Больницы заполнены на 70%, койки с кислородом заполнены почти на 80%.
Городской голова добавил, что пока кислород в городе есть. Кличко отметил, что 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни — невакцинированные пациенты.
Если вы утверждаете, что невакцинированные болеют
одинаково
с вакцинирвоанными, то явно не дружите с головой.
Это , наверное, " не дружат с головой" американские учёные :
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620
Хм... а что вам показалось вы прочитали в том отчете американских ученых?..
_hunter
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:50
Согласен, непривитые умирают чаще привитых. В пределах от статистической погрешности до пару десятков процентов. Но умирают больше не от вируса, а от страха, начитавшись бредней от ваксов.
warlamp
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:50
На жаль, запоребриківська антивакцинаторська пропаганда працює. Платить за це стан медицини та економіка. Путін знову всіх переграв
espanol
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:56
Кагалу из Бигфарма надо 75% привитых. Главное продержаться. Потом 25% еретиков объявят юродивыми и отпустят на "да_ну_вас".
3x2x3x2
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