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54,6% українців не
хочуть вакцинуватися

54,6% українців не хочуть вакцинуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:25

  warlamp написав:Сначала нас убеждали, что вакцины защищают от вируса на 91-96%, а оказалось, что вакцинированные болеют одинаково с не вакцинированными.

Вот из соседней новости:
Кличко сообщил, что сейчас в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек. Больницы заполнены на 70%, койки с кислородом заполнены почти на 80%.

Городской голова добавил, что пока кислород в городе есть.

Кличко отметил, что 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни — невакцинированные пациенты.

Если вы утверждаете, что невакцинированные болеют одинаково с вакцинирвоанными, то явно не дружите с головой.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:28

  alex_dvornichenko написав:
  Danaan написав:Укрепляйте свой иммунитет. Только на него вы можете положиться.

Первый раз (2020 год) ковид прошёл как грипп, с температурой до 38, головной болью, но в целом довольно легко.
Меньше месяца назад переболел второй раз - пару дней лицо горело, решил проверить температуру, 37.3. Потом любые симптомы исчезли.
Считаю что это исключительно благодаря образу жизни и сохраненному иммунитету: веду здоровый образ жизни и пользуюсь медикаментами в крайнем случае, болею очень редко и легко.
Ясно дело, если бы при каждом гриппе валялся присмерти, то побежал на вакцинацию в первых рядах, а так не вижу смысла.


У меня после Дельты перестали беспокоить многие болячки ЖКТ и нефролитиаз. Снова, как в юности, могу пить молоко!
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:32

  Tabak написав:
  unicdima написав:Цифры хорошо показывают процент придурков в обществе.

целых 42 процента.

Ну хоч не 73, а 54, прогрес...
Востаннє редагувалось lapay в Пон 08 лис, 2021 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:32

  Grover написав:
  warlamp написав:Сначала нас убеждали, что вакцины защищают от вируса на 91-96%, а оказалось, что вакцинированные болеют одинаково с не вакцинированными.

Вот из соседней новости:
Кличко сообщил, что сейчас в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек. Больницы заполнены на 70%, койки с кислородом заполнены почти на 80%.

Городской голова добавил, что пока кислород в городе есть.

Кличко отметил, что 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни — невакцинированные пациенты.

Если вы утверждаете, что невакцинированные болеют одинаково с вакцинирвоанными, то явно не дружите с головой.


Это , наверное, " не дружат с головой" американские учёные :
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620

Ну а об отбитых мозгах боксёров известно даже детям.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:48

  warlamp написав:
  Grover написав:
  warlamp написав:Сначала нас убеждали, что вакцины защищают от вируса на 91-96%, а оказалось, что вакцинированные болеют одинаково с не вакцинированными.

Вот из соседней новости:
Кличко сообщил, что сейчас в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек. Больницы заполнены на 70%, койки с кислородом заполнены почти на 80%.

Городской голова добавил, что пока кислород в городе есть.

Кличко отметил, что 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни — невакцинированные пациенты.

Если вы утверждаете, что невакцинированные болеют одинаково с вакцинирвоанными, то явно не дружите с головой.


Это , наверное, " не дружат с головой" американские учёные :
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620

Хм... а что вам показалось вы прочитали в том отчете американских ученых?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:50

Re: 54,6% українців не хочуть вакцинуватися

Согласен, непривитые умирают чаще привитых. В пределах от статистической погрешности до пару десятков процентов. Но умирают больше не от вируса, а от страха, начитавшись бредней от ваксов.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:50

На жаль, запоребриківська антивакцинаторська пропаганда працює. Платить за це стан медицини та економіка. Путін знову всіх переграв
espanol
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:52

_hunter У меня нет времени переводить Вам статью. Если не понимаете английский, смотрите картинки. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:56

Кагалу из Бигфарма надо 75% привитых. Главное продержаться. Потом 25% еретиков объявят юродивыми и отпустят на "да_ну_вас".
3x2x3x2
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