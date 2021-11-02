54,6% українців не хочуть вакцинуватися

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antey718 написав:Поскольку Украина декларирует себя как демократическое государство, а вакцинированных на данный момент меньшинство, то демократично было бы ограничить их в правах на пользование общественным транспортом, чтобы их не заразили эти страшные антиваксеры .
Та нема питань. Підписуйте документ що не претендую на ліжко в лікарні та кисневу маску і що обіцяю сидіти дома коли хворий. Все, питаннь не буде І по чесному, вакциновані теж доки підписують.
Без проблем подпишу, если государство вернет хотя бы 30% уплаченных мной налогов за время пандемии.
warlamp написав:Но в данном случае нельзя дискриминировать людей, имеющих право распоряжаться своим телом по собственному усмотрению.
Только потом эти люди с кашлем и температурой прутся общественным транспортом на работу и шарятся по магазинам. Свобода одного человека заканчивается там, где начинаются права другого.
Во-первых, в общественном транспорте не езжу с 19 года, чего и всем желаю. С кашлем и температурой я всегда останусь болеть дома, имею возможность. Тем более, что два раза переболел и оба без кашля. Во-вторых, в общественных местах хожу в маске, чтобы не дай Бог, никто в том числе и вакцинированный, на меня не чихнул, но больше всех боюсь гриппозников и туберкулёзников. В-третьих, в равной степени вы можете заразиться и от вакцинированного. Как в этом случае насчёт прав одного и свободы другого?
Вы забыли написать, что кашель, температура, и заразность для других у среднего вакцинированного бывает в несколько раз реже, чем у среднего антивакса. И во-вторых, вакцинированный, который, вдруг не повезет, заразится, перенесет болезнь намного легче.
В итоге непонимание этого приводит у антиваксов к ложным выводам. Логика страдает, хотя возможно, она страдает сама по себе, с рождения.
явно вакцинирован. ибо осложнение. на голову.
Наличие SARS-CoV-2 дает гораздо больший иммунитет, чем вакцина, но вакцинация остается жизненно важной. Израильтяне, у которых была инфекция, были более защищены от варианта коронавируса Дельта, чем те, у кого была уже высокоэффективная вакцина против COVID-19.
warlamp написав:В-третьих, в равной степени вы можете заразиться и от вакцинированного. Как в этом случае насчёт прав одного и свободы другого?
Вас в равной степени может сбить на переходе водитель, едущий со скоростью 50 км/ч, и водитель, едущий 150 км/ч. Как насчет свободы ездить по дорогам без скоростных ограничений? Как насчет свободы выполнять или невыполнять требования пожарной безопасности дирекцией школы, куда ходят ваши дети? Ведь пожар может случиться даже если все сделано по инструкции. Никто не утверждает, что вакцинация на 100% защищает от заболевания и распространения. Но это все про статистику и про шансы. Быть может человек, который кашляет на вас в очереди в магазине (в магазин-то вы наверняка ходить не бросили?), заразился 2 недели назад и за это время его организм поборол бы вирус, будь он вакцинирован. Или не было бы кашля. И вы не заразились бы. Не знаю, как еще объяснить, чтобы понятно было.
antey718 написав:Поскольку Украина декларирует себя как демократическое государство, а вакцинированных на данный момент меньшинство, то демократично было бы ограничить их в правах на пользование общественным транспортом, чтобы их не заразили эти страшные антиваксеры .
Та нема питань. Підписуйте документ що не претендую на ліжко в лікарні та кисневу маску і що обіцяю сидіти дома коли хворий. Все, питаннь не буде І по чесному, вакциновані теж доки підписують.
Без проблем подпишу, если государство вернет хотя бы 30% уплаченных мной налогов за время пандемии.
BIGor написав:Значит будет депопуляция и постоянные локдауны из-за ковидидиотов...
Депопуляция у нас за долго до ковида происходит.
Давайте обратимся к фактам: Источник https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ 2018 - минус 233.2 населения, тыс. чел. 2019 - минус 250.8 населения, тыс. чел. 2020 - минус 314.1 населения, тыс. чел. 2021 (9 мес.) - минус 245.9 населения, тыс. чел.