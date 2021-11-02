54,6% українців не хочуть вакцинуватися

Додано: Пон 08 лис, 2021 18:11

warlamp написав: В-третьих, в равной степени вы можете заразиться и от вакцинированного. Как в этом случае насчёт прав одного и свободы другого? В-третьих, в равной степени вы можете заразиться и от вакцинированного. Как в этом случае насчёт прав одного и свободы другого?

Вас в равной степени может сбить на переходе водитель, едущий со скоростью 50 км/ч, и водитель, едущий 150 км/ч. Как насчет свободы ездить по дорогам без скоростных ограничений? Как насчет свободы выполнять или невыполнять требования пожарной безопасности дирекцией школы, куда ходят ваши дети? Ведь пожар может случиться даже если все сделано по инструкции.Никто не утверждает, что вакцинация на 100% защищает от заболевания и распространения. Но это все про статистику и про шансы. Быть может человек, который кашляет на вас в очереди в магазине (в магазин-то вы наверняка ходить не бросили?), заразился 2 недели назад и за это время его организм поборол бы вирус, будь он вакцинирован. Или не было бы кашля. И вы не заразились бы. Не знаю, как еще объяснить, чтобы понятно было.