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54,6% українців не
хочуть вакцинуватися

54,6% українців не хочуть вакцинуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:31

  Danaan написав:
  BIGor написав:Значит будет депопуляция и постоянные локдауны из-за ковидидиотов...

Депопуляция у нас за долго до ковида происходит.

Давайте обратимся к фактам:
Источник https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
2018 - минус 233.2 населения, тыс. чел.
2019 - минус 250.8 населения, тыс. чел.
2020 - минус 314.1 населения, тыс. чел.
2021 (9 мес.) - минус 245.9 населения, тыс. чел.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 07:34

  cohan написав:...хорошо видно на примере гриппа :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
кстати, где он ? (с)

Не кличьте беду. И грипп, и другие орви - на своём месте. У них своё поле деятельности, неохваченное коронавирусом, но, можно болеть сразу несколькими вирусными инфекциями вполне параллельно, что ещё более неприятно.

Кстати, узнал, что 14 дней несбиваемой температуры 39 - это оказывается, переболел коронавирусом в лёгкой форме
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 07:46

  root написав:Та нема питань. Підписуйте документ що не претендую на ліжко в лікарні та кисневу маску і що обіцяю сидіти дома коли хворий. Все, питаннь не буде ;) І по чесному, вакциновані теж доки підписують.

Я бы с удовольствием подписал такую бумажку на полный отказ от государственных медицинских услуг. Знакомый, больной коронавирусом, ездил через весь город на маршрутках к семейному врачу, чтоб тот выписал бумажную справку для работодателя. И работодатель и семейный - государственные. Т.е., ставят перед выбором, гарантированно заразить десяток-другой людей или потерять работу. А потом спрашивают, почему у нас третьядесятая волна.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:43

Re: 54,6% українців не хочуть вакцинуватися

Нидерланды вакцинировались на 85%, но это не работает:

https://el-murid.livejournal.com/4946242.html
warlamp
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