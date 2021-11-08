Давайте обратимся к фактам:
Источник
2018 - минус 233.2 населения, тыс. чел.
2019 - минус 250.8 населения, тыс. чел.
2020 - минус 314.1 населения, тыс. чел.
2021 (9 мес.) - минус 245.9 населения, тыс. чел.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 19:31
Давайте обратимся к фактам:
Источник
2018 - минус 233.2 населения, тыс. чел.
2019 - минус 250.8 населения, тыс. чел.
2020 - минус 314.1 населения, тыс. чел.
2021 (9 мес.) - минус 245.9 населения, тыс. чел.
Додано: Вів 09 лис, 2021 07:34
Не кличьте беду. И грипп, и другие орви - на своём месте. У них своё поле деятельности, неохваченное коронавирусом, но, можно болеть сразу несколькими вирусными инфекциями вполне параллельно, что ещё более неприятно.
Кстати, узнал, что 14 дней несбиваемой температуры 39 - это оказывается, переболел коронавирусом в лёгкой форме
Додано: Вів 09 лис, 2021 07:46
Я бы с удовольствием подписал такую бумажку на полный отказ от государственных медицинских услуг. Знакомый, больной коронавирусом, ездил через весь город на маршрутках к семейному врачу, чтоб тот выписал бумажную справку для работодателя. И работодатель и семейный - государственные. Т.е., ставят перед выбором, гарантированно заразить десяток-другой людей или потерять работу. А потом спрашивают, почему у нас третьядесятая волна.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:43
Re: 54,6% українців не хочуть вакцинуватися
Нидерланды вакцинировались на 85%, но это не работает:
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