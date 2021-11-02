Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.
Дивися повний текст Бензин знову подорожчає: оприлюднено нову граничну ціну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 лис, 2021 19:05
Бензин знову подорожчає: оприлюднено нову граничну ціну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бензин знову подорожчає: оприлюднено нову граничну ціну.
Додано: Нед 07 лис, 2021 19:05
Какой то маразм ...при курсе 28-29 грн за доллар топливо стоило куда дешевле чем сейчас,за LPG вообще молчу уже почти 20грн,Коломойский с Зеленским решили что эпоха бедности закончилась что ли?и решили срубить лишнего бабла с автомобилистов? Или РНБО ввёл очередную заградительную пошлину на нефтепродукты?как же вы уже достали кровососы...
|