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Бензин знову подорожчає:
оприлюднено нову граничну ціну

Бензин знову подорожчає: оприлюднено нову граничну ціну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:05

Бензин знову подорожчає: оприлюднено нову граничну ціну

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Дивися повний текст Бензин знову подорожчає: оприлюднено нову граничну ціну.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:05

Какой то маразм ...при курсе 28-29 грн за доллар топливо стоило куда дешевле чем сейчас,за LPG вообще молчу уже почти 20грн,Коломойский с Зеленским решили что эпоха бедности закончилась что ли?и решили срубить лишнего бабла с автомобилистов? Или РНБО ввёл очередную заградительную пошлину на нефтепродукты?как же вы уже достали кровососы...
livs375
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:42

livs375 ну так надо посмотреть график цен на Брент начиная с весны...все станет понятно...пока планируется, что нефть будет расти и далее, и бензин туда же
svyatk77
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:43

livs375 ну так достаточно посмотреть на цену Брент начиная с весны, и все станет понятно...планируется, что нефть и далее будет расти, и бензин туда же
svyatk77
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:55

Три года назад нефть тоже болталась в районе 80$ ... и что на АЗС были такие ценники как сейчас?Какую часть рынка нефтепродуктов контролирует Коломойский и кто его протеже?с помощью РНБО выкинули швейцарскую Proton с нашего рынка которая ввозила до 20% топлива в нашу страну и результат на лицо...
livs375
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