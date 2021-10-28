Про це повідомляє The Guardian.
Дивися повний текст Понад 40 країн, серед який Україна, зобов’язались відмовитись від вугілля.
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Додано: Нед 07 лис, 2021 22:49
Понад 40 країн, серед який Україна, зобов’язались...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 40 країн, серед який Україна, зобов’язались відмовитись від вугілля.
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