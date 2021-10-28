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Понад 40 країн, серед який
Україна, зобов’язались...

Понад 40 країн, серед який Україна, зобов’язались...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 22:49

Понад 40 країн, серед який Україна, зобов’язались...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The Guardian.

Дивися повний текст Понад 40 країн, серед який Україна, зобов’язались відмовитись від вугілля.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 22:49

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