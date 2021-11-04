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Названо найкраще місто
для інвестицій та бізнесу

Названо найкраще місто для інвестицій та бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 23:51

Названо найкраще місто для інвестицій та бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
За словами аналітиків, британська столиця перемогла.

Дивися повний текст Названо найкраще місто для інвестицій та бізнесу.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 23:51

Опять журнализды чего-то напутали...
В топ-10 городов мира НЕТ Лондона, Берлина и Парижа (якобы топ-3 Европы), но есть 3 других европейских города. Как такое может быть?
panzershreck1921
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Модератори: Ірина_, Модератор

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