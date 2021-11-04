За словами аналітиків, британська столиця перемогла.
Дивися повний текст Названо найкраще місто для інвестицій та бізнесу.
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Додано: Нед 07 лис, 2021 23:51
Названо найкраще місто для інвестицій та бізнесу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найкраще місто для інвестицій та бізнесу.
Додано: Нед 07 лис, 2021 23:51
Опять журнализды чего-то напутали...
В топ-10 городов мира НЕТ Лондона, Берлина и Парижа (якобы топ-3 Европы), но есть 3 других европейских города. Как такое может быть?
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