Перелік професій, для яких щеплення від COVID-19 *є обов’язковим:*.
Дивися повний текст Деякі українці відсьогодні можуть залишитися без роботи: кого відсторонять.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:16
Деякі українці відсьогодні можуть залишитися без роботи:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Деякі українці відсьогодні можуть залишитися без роботи: кого відсторонять.
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:49
Ну так уж и без работы... -- наших вильнолюдэй так просто не возьмеш -- напрягутся и таки сделают липовую справку
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:54
Отстраняйте, расстреливайте, закапывайте. Это тренд 21-года. 37-й уже прошли.
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