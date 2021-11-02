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Україна забезпечена ядерним
паливом на 1,5 року наперед...

Україна забезпечена ядерним паливом на 1,5 року наперед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:34

Україна забезпечена ядерним паливом на 1,5 року наперед...

Пропонуємо до обговорення:
Україна має запаси палива на атомних станціях, які розраховані на 1,5 роки роботи, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко

Дивися повний текст Україна забезпечена ядерним паливом на 1,5 року наперед – голова Міненерго.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:34

Все приплыли-раз зеленая власть ляпнула, что топлива на атомных станциях на полтара года есть, значит в следующем году они и атомные станции положат, как сейчас положили ТЭЦ, да в принципе всю промышленность.
sin19702020
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