Національна комісія з енергетики й тарифів проведе невиїзні позапланові перевірки на низці ТЕС, зокрема, ПАТ "Центренерго" та компаній ДТЕК.
Дивися повний текст Енергорегулятор перевірить низку ТЕС через запаси вугілля.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 10:08
Енергорегулятор перевірить низку ТЕС через запаси вугілля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергорегулятор перевірить низку ТЕС через запаси вугілля.
Додано: Пон 08 лис, 2021 10:08
А що "регулятор" робить для вирішення ситуації? Ну окрім доведення енергоринку до цієї кризи.
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