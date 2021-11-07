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Енергорегулятор перевірить
низку ТЕС через запаси вугілля

Енергорегулятор перевірить низку ТЕС через запаси вугілля
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 10:08

Енергорегулятор перевірить низку ТЕС через запаси вугілля

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з енергетики й тарифів проведе невиїзні позапланові перевірки на низці ТЕС, зокрема, ПАТ "Центренерго" та компаній ДТЕК.

Дивися повний текст Енергорегулятор перевірить низку ТЕС через запаси вугілля.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 10:08

А що "регулятор" робить для вирішення ситуації? Ну окрім доведення енергоринку до цієї кризи.
sergiykopyl
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