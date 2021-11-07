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З початку року Україна
залучила майже $5 мільярдів...

З початку року Україна залучила майже $5 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 11:01

З початку року Україна залучила майже $5 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, сума залучених інвестицій є найбільшою за останні роки.

Дивися повний текст З початку року Україна залучила майже $5 мільярдів іноземних інвестицій — Шмигаль.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 11:01

Враньё. Это возврат выведенных ранее средств.
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