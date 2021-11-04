Український інтернет-магазин і маркетплейс Rozetka почав працювати в Узбекистані.
Дивися повний текст Rozetka вийшла на ринок Узбекистану.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 12:58
Rozetka вийшла на ринок Узбекистану
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Дивися повний текст Rozetka вийшла на ринок Узбекистану.
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