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Rozetka вийшла на
ринок Узбекистану

Rozetka вийшла на ринок Узбекистану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 12:58

Rozetka вийшла на ринок Узбекистану

Пропонуємо до обговорення:
Український інтернет-магазин і маркетплейс Rozetka почав працювати в Узбекистані.

Дивися повний текст Rozetka вийшла на ринок Узбекистану.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 12:59

Тобто допомагає московії змосковщувати Узбекистан?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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