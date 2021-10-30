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Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лис, 2021 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про ПЛР-тест та одужання від COVID-19
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Додано: Пон 08 лис, 2021 13:12
Раніше ж було пів року. Чому вже тільки 90 днів?
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