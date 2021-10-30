Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про ПЛР-тест та одужання від COVID-19.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 13:11
Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про...
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Дивися повний текст Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про ПЛР-тест та одужання від COVID-19.
Додано: Пон 08 лис, 2021 13:12
Раніше ж було пів року після одужання. Чому вже тільки 90 днів?
Востаннє редагувалось 0mage0 в Пон 08 лис, 2021 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 лис, 2021 14:37
Додано: Вів 09 лис, 2021 09:45
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