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Федоров повідомив, коли в «Дії»
з'являться довідки про...

Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 13:11

Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дивися повний текст Федоров повідомив, коли в «Дії» з'являться довідки про ПЛР-тест та одужання від COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 13:12

Раніше ж було пів року після одужання. Чому вже тільки 90 днів?
Востаннє редагувалось 0mage0 в Пон 08 лис, 2021 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 14:37

  0mage0 написав:Раніше ж було пів року. Чому вже тільки 90 днів?


чтобы шли колоться
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:46

Сертификат вакцинации тоже 90 дней действует?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:45

  LOKY написав:Сертификат вакцинации тоже 90 дней действует?

А права водительские, не 90 дней, надеюсь? :lol:
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